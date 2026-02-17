Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
İstanbul Arnavutköy'de iki kardeş arasında çıkan tartışmada Uğur Özyurt'un kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla vurarak öldürdü. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Arnavutköy'de iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.
KURŞUN YAĞDIRDI
Olay, dün gece saatlerinde Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.