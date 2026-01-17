Haberler

Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti; yaraladığı annesi de kurtarılamadı

Konya'da cezaevinden çıkan Nadir Türkmen, tartıştığı annesi ve kız kardeşine tabanca ile ateş ettikten sonra intihar etti. Olayda annesi ve kız kardeşi hayatını kaybederken, Nadir Türkmen de yaşamını yitirdi. Üçü birlikte Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

KONYA'da cezaevinden çıkan oğlu Nadir Türkmen (23) tarafından tabanca ile vurulan İsmehan Türkmen (45), hayatını kaybetti. Kız kardeşi Nida Türkmen'i de (19) öldürüp, intihar eden Nadir Türkmen ile anneleri, Ilgın ilçesinde toprağa verilecek.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Nadir Türkmen, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi Nida Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen'e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan İsmehan Türkmen ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne İsmehan Türkmen de sabaha karşı hayatını kaybetti. Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Konya'nın Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesi'nde defnedilmek üzere götürüldü. Cenazeler, bugün toprağa verilecek.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Konya'da cezaevinden çıktıktan sonra annesi İsmehan Türkmen, kız kardeşi Nida Türkmen'i tabancayla öldürüp, intihar eden Nadir Türkmen'in cenazesi, Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesi'ne getirildi. Nadir Türkmen ile öldürdüğü anne ve kız kardeşinin cenazeleri, Ağalar Camisi'nde kılınan namazın ardından Ağalar Mahalle Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

