Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile "yol verme" meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK TÜM SUÇU ÜSTLENDİ

Karar duruşmasında 18 yaşından küçük olan sanıkların en küçüğü tüm suçu üstlendi. Eylemi kendisinin gerçekleştirdiğini, diğer sanıkların suçunun olmadığını söyledi. Avukatı da 18 yaşından küçük sanığın tahliyesini talep etmişti.

ZANLILARA EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z'ye 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z'ye 32 yıl, baba Cemal Zeynal'a müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis, Ahmet Emir Zeynal'a müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Davanın ikinci duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak, bazı sanıklar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet ve ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan onlarca yıla varan hapis cezaları talep etti.

Suça sürüklenen çocuklar için de ayrı ayrı hapis cezaları istenirken, Çakır ailesinden yargılanan 3 kişi hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat talep edildi. Mahkeme, tarafların savunma hazırlaması için duruşmayı bugüne erteledi.

