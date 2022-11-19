Kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal beye Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" ifadeleri yer aldı.