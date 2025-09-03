Haberler

Kardeşi Tarafından Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurulan Ali Y. yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan kardeşi Ahmet Y. ise polis tarafından yakalandı.

Devteşti Mahallesi'nde Ahmet Y. (48) ile ağabeyi Ali Y. (59) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Y. silahla ağabeyini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Ali Y'nin naaşı, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Saldırı sonrası kaçan Ahmet Y. polis tarafından yakalandı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
