Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kırıkkale'de kardeşi Yasin Sağlam tarafından bıçaklanarak öldürülen özel güvenlik görevlisi Ali Sağlam, cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayın nedeni olarak tartışma sırasında yaşanan bir kavga gösterildi. Yasin Sağlam, ifadesinde pişman olmadığını belirtti ve tutuklandı.

KIRIKKALE'de kardeşi Yasin Sağlam (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen özel güvenlik görevlisi Ali Sağlam (47), toprağa verildi. Polisteki ifadesinde, kavganın 'kanepede uzanma' nedeniyle çıktığını söyleyen Yasin Sağlam, tutuklandı.

Olay, dün akşam, Bahçelievler Mahallesi 2052'nci Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Babaevinde Ali Sağlam ile kardeşi Yasin Sağlam arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya döndü. Yasin Sağlam, ağabeyi Ali Sağlam'ı bıçakla karnından, göğsünden ve bileğinden yaraladı. Yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası teslim olan Yasin Sağlam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Sağlam'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Bahçelievler Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Cenazeye Sağlam'ın ailesi ve yakınları katıldı. Ali Sağlam, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İFADESİNDE PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yasin Sağlam ise adliyeye sevk edildi. Sağlam'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Yasin Sağlam ifadesinde, oturma odasındaki kanepede uzandığını, ağabeyi Ali Sağlam'ın odaya gelip kendisinin büyüğü olduğunu belirterek zorla kaldırdığını söyledi. Başka odaya giderken ağabeyinin arkasından bardak fırlatmaya çalıştığını, ancak annesinin engel olduğunu aktaran Yasin Sağlam, bir süre sonra odaya tekrar gelerek, sandalyeye oturduğunda ağabeyinin kendisine yan bakarak tahrik ettiğini ifade etti. Yasin Sağlam, üzerindeki bıçakla ağabeyi Ali Sağlam'ı önce karnından, daha sonra da bileği ve göğsünden bıçaklayıp, evden kaçtığını, bir süre sonra ise polise teslim olduğunu söyledi. Şüpheli, ağabeyini bıçakladığı için pişman olmadığını da belirtti. Yasin Sağlam, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
