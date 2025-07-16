Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk Filminin Çekimleri Başladı

Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk Filminin Çekimleri Başladı
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TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye tarafından yapımına başlanan 'Kardeş Takımı 3' filmi, cesaret ve bağlılık temalarını işlerken, bir ajan ailesinin hikayesini sinemaseverlerle buluşturacak.

"Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk" filminin çekimleri başladı.

TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımcılığında hayata geçirilen "Kardeş Takımı" serisinin üçüncü ve son filminde yönetmenliği Bedran Güzel üstleniyor.

Senaryosunu Elif Dede'nin yazdığı filmin başrollerinde, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar yer alıyor.

Takım ruhu, cesaret ve bağlılık gibi değerleri konu alan yapım, bir ajan ailesinin sürükleyici hikayesini sinema salonlarına taşıyacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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