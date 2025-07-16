"Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk" filminin çekimleri başladı.

TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımcılığında hayata geçirilen "Kardeş Takımı" serisinin üçüncü ve son filminde yönetmenliği Bedran Güzel üstleniyor.

Senaryosunu Elif Dede'nin yazdığı filmin başrollerinde, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar yer alıyor.

Takım ruhu, cesaret ve bağlılık gibi değerleri konu alan yapım, bir ajan ailesinin sürükleyici hikayesini sinema salonlarına taşıyacak.