Sivas'ta bir kişi evinin önüne kardan araç ve gemi yaptı

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Arpaözü köyünde yaşayan Sözay Aslan, evinin önüne yaptığı kardan otomobil ve gemi ile ilgi çekiyor. TOGG'un yeni modeli ve TCG Anadolu gemisinden esinlenerek yapılan bu eserler, köy sakinlerinin ve ziyaretçilerin ilgisini topluyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir kişinin evinin önüne kardan yaptığı otomobil ve gemi ilgi görüyor.

İlçeye bağlı Arpaözü köyünde yaşayan Sözay Aslan, evinin önüne kardan araç ve gemi yaptı.

Sözay Aslan, AA muhabirine, yerli otomobil TOGG'un yeni modeli ve TCG Anadolu gemisinden esinlenerek, evinin önüne kardan araç ve gemi yaptığını söyledi.

Otomobil ve geminin görenlerin dikkatini çektiğini belirten Aslan, köy sakinlerinin de hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade etti.

