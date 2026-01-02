Haberler

Bitlis'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk için seferber oldu

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesindeki İçlikaval köyünde kış şartları nedeniyle yolu kapanan köyde yüksek ateşle rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, yapılan zorlu çalışmalar sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin zorlu çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İl genelinde etkili olan kar ve tipi, kırsalda ulaşımı aksatıyor.

Yolu kardan kapanan İçlikaval köyünde yüksek ateşi bulunan 3 yaşındaki çocuk için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdare ekipleri, 6 saat süren zorlu çalışma sonrası yolu açtı. Köye ulaşan sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından çocuğu Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuğun yakınları ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
