Haberler

Ağrı'da yolu kardan kapanan köyde hastalanan kişi hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 61 yaşındaki Menşur Gürses, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Karataş köyünde yaşayan 61 yaşındaki Menşur Gürses rahatsızlandı.

Gürses???????'in yakınları, bölgede etkili olan kar ve tipiden yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kaymakamlık koordinesinde İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yolu ulaşıma açmasıyla köye ulaşan sağlık ekibi, Gürses'e ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansa alınan Gürses, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

Guendouzi ile yeniden bir araya geliyorlar! Ancak bu kez rakip olarak
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...