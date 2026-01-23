Haberler

Siirt'te yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı

Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde, yolu kardan kapanan Kasımlı köyünde yaşayan 79 yaşındaki diyaliz hastası kadın, UMKE tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kasımlı köyünde yaşayan 79 yaşındaki diyaliz hastası kadın, yoğun kar yağışı sonucu yolun kapanması nedeniyle hastaneye gidemedi.

Hasta yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istemesi üzerine köye UMKE yönlendirildi.

Ekipler, hastayı alarak Baykan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel


