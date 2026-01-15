Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ilıcak köyünde rahatsızlanan 42 yaşındaki Hazal A., kar nedeniyle kapanan yolun açılmasının ardından ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda kadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ilıcak köyünde yaşayan Hazal A'nın (42) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Kar nedeniyle kapanan mezra yolunun ulaşıma açılması için bölgede olan İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi.
Yolda yürütülen çalışma sonucu köye ulaşan ekipler, Hazal A'yı kendilerini bekleyen paletli ambulansa teslim etti.
Saatler süren çalışma sonucu Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazal A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.