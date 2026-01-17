Haberler

Tunceli'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Elmakaşı köyünde solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki Sultan D, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Elmakaşı köyünde solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki Sultan D'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Munzur Arama Kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar motoruyla ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik yolculukla köye ulaşmayı başardı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan Sultan D, kar motoruyla ambulansa getirilerek Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı