Sivas'ta kurtarma ekipleri yolu kapanan köydeki hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki Gümüşdiğin köyünde doğum sancıları çeken hamile kadın, sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Gümüşdiğin köyünde yaşayan 33 yaşındaki Z.B'nin doğum sancıları tutunca yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Z.B'yi ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
