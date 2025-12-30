Haberler

Yüksekova'da sağlık ekipleri kalp hastası için seferber oldu

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Bulaklı köyde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 67 yaşındaki Ekrem Özçobanoğlu, sağlık ekiplerinin 2 saat süren çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası Ekrem Özçobanoğlu (67), 2 saat süren çalışmaların ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bulaklı köy yolu, kardan ulaşıma kapandı. Köyde rahatsızlanan Ekrem Özçobanoğlu'nun yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle köye sağlık ekipleri gidemeyince, Yüksekova İlçe Özel İdare karla mücadele ekipleri seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler, 2 saat sonra süren çalışmalar sonucu yolu açarak hastaya ulaştı. İlk müdahalesi köyde yapılan Özçobanoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasta yakınları, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

