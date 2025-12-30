Haberler

Sancısı tutan hamile kadın için ekipler seferber oldu

Siirt'in Pervari ilçesindeki Keskin köyünde sancısı tutan hamile kadın, yolun 5 saat süren açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde kardan yolu kapanan köyde sancısı tutan hamile kadın, yolun 5 saatlik çalışma sonucu açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Keskin köyünde sancısı olan hamile Elif Tunç (30) için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla köye sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle ekipler, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Sağlık ekipleri, ulaştıkları Tunç'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
