Kardan yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Hasanova köyü Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki hasta, kar yağışı nedeniyle kara yoluyla ulaşılamadığı için ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kardan yolu kapanan mezrada 63 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki hasta, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sonrası sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle mezraya kara yoluyla ulaşım sağlanamayınca Sağlık Hava Operasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyon kurularak helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, hastayı bulunduğu noktadan alarak Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Bülent TEMİZ/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
