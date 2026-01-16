Karaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca öldü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşanan trajik olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 yaşındaki Hacı Halit Şengül ve 60 yaşındaki eşi Ayşe Şengül yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından durumu bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Ardıçkaya köyünde yaşayan Hacı Halit Şengül (65) ve eşi Ayşe Şengül'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel