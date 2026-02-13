Haberler

Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kırsal İzci Mahallesi'nde yaşayan A.K. ve F.K, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
