İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 84 yaşındaki Sabri Uçar yaşamını yitirdi. Eşi Zeliha Uçar ise hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı.

Karahisar Mahallesi Hafız Eminler Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Sabri Uçar (84) ve Zeliha Uçar'dan (84) bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde çifti hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Sabri Uçar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen eşi ise Tavas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.