Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
Konya'nın Derebucak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cengiz U. (30), ailesini ziyarete geldiği sırada hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Konya'nın Derebucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cengiz U. (30) hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete gelen Cengiz U, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Cengiz U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel