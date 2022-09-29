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Karayoluna inen ayı ailesi kamerada

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Karayoluna inen ayı ailesi kameradaTRABZON Trabzon'un Çaykara ilçesi Yeşilalan mahallesinde yolda araçları ile giderken ayı ailesine rast gelen Çaykaralı vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydettiler.

Karayoluna inen ayı ailesi kamerada

TRABZON Trabzon'un Çaykara ilçesi Yeşilalan mahallesinde yolda araçları ile giderken ayı ailesine rast gelen Çaykaralı vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydettiler.

Son yıllarda bölgede ayı popülasyonunun artması nedeniyle zaman zaman yöre halkı ayılarla doğada karşı karşıya kalıyor. Bu karşılaşmalarda bazen korku ve ölüm tehlikesi yaşayan ayı saldırılarına maruz kalan yöre halkı bazen de cep telefonları ile tebessüm ettiren görüntüleri kayda alıyor. Son olarak Trabzon'un Çaykara ilçesi Yeşilalan mahallesinde dün akşam saat 23.30 sularında Yavuz Yüce ve arkadaşı Vahit Çimen araçları ile köy yolunda ilerlerken, yol üzerinde önlerine çıkan anne ve iki yavru ayıyı görünce bu anları cep telefonu ile kayda aldı. Kayda alınan ayıları özel araçları ile takip eden iki arkadaş kendilerinden kaçan ayı ailesinin arkada kalan yavru üyesini fazla yormamak için araçlarını hızlı kullanmamaya dikkat etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Güncel

Yeşilalan Trabzon Çaykara Güncel Haberler

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