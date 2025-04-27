Karayolu Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Konya yolunun (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkisi), 28-33. kilometrelerindeki toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bilecik yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerinde yol gövdesindeki çökme nedeniyle dolgu çalışmaları devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki Devlet Demir Yolları Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerindeki menfez yapım çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde şerit daraltması yapılıyor.

Akçadağ (44-53) İYA-(Elazığ-Malatya) il sınırı yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Akseki-İbradı yolunun 30-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılarak ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahından devam edecek.