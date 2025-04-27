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Karayolu Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Karayolu Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
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Kara yollarının bakım ve onarım çalışmaları çeşitli güzergahlarda devam ediyor. Sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor, bazı yollar trafiğe kapatıldı veya kontrollü geçişe izin veriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Konya yolunun (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkisi), 28-33. kilometrelerindeki toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bilecik yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerinde yol gövdesindeki çökme nedeniyle dolgu çalışmaları devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki Devlet Demir Yolları Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerindeki menfez yapım çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde şerit daraltması yapılıyor.

Akçadağ (44-53) İYA-(Elazığ-Malatya) il sınırı yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Akseki-İbradı yolunun 30-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılarak ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahından devam edecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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