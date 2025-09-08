Karayollarındaki Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini açıkladı. Özellikle TEM Otoyolu ve İzmir-Çandarlı Otoyolu gibi güzergahlarda çeşitli trafik düzenlemeleri yapılıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.
İzmir- Çandarlı Otoyolu'nun Sasalı-Mavişehir kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.
Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.30 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Bursa-Balıkesir yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Susurluk istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Acıpayam-Çavdır-Söğüt yolunun 8-23. ve Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 35-41. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Malatya-Kale yolunun 60-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.