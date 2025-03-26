Karayollarında Trafik Uyarıları ve Çalışma Bilgileri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışı 0-1. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolundan sürdürülüyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerindeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman istikametine gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 11. kilometresindeki genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.