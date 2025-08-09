Karayollarında Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları kesimi 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu bölgede sürücüler, Kandıra kavşağından D-100 Devlet Yolu'na yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk bağlantı yolu 0-2. kilometrelerinde şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 16-18. kilometrelerinde İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Ceyhan-İskenderun Batı kavşakları kesimi 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik kavşağı Adana yönü yapım çalışması sebebiyle ulaşım 3 numaralı şeritten sağlanıyor.

Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alanya-Gazipaşa yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 34. kilometresinde güvenlik tünelinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Bingöl-Solhan yolunun 23-29. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.