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Karayolları Ekipleri Kapanan Yolları Ulaşıma Açıyor

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Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor. Meteorolojinin uyarısı sonrası başlayan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

Karayolları ekiplerinin kar mesaisi başladı

BİTLİS - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarısı sonrası etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda da kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yağış sonrası kapanan yollar, Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.

Karayolları Ekipleri Kapanan Yolları Ulaşıma Açıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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