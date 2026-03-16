Karla mücadele ekipleri zorlu kış koşullarında aç kalan tilkileri besliyor

Ardahan'da zorlu kış koşullarında görev yapan Karayolları ekipleri, yolları açık tutma çalışmalarının yanı sıra yiyecek bulmakta zorlanan tilkileri de besleyerek yaban hayatına destek oluyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görevli Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, 2 bin 470 rakımlı bölgede yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekiplerin konakladığı Sahara Bakımevi, bölgenin karla kaplı olması nedeniyle aç kalan tilkilerin uğrak noktası oldu.

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan ve bakımevinin kapısına kadar gelen tilkileri, ekipler aç bırakmıyor.

Yoğun karla mücadele işlerinin yanında yiyeceklerini düzenli olarak tilkilerle paylaşan ekipler, zorlu çalışmalarında dinlenirken yaban hayvanlarını da unutmuyor.

"İçeri kadar giriyorlar, bazen camın önüne çıkıyorlar"

Görevlilerden Onur Dede, AA muhabirine, her gün bina etrafına 6-7 tilkinin geldiğini söyledi.

Tilkilere bakmaktan mutlu olduklarını dile getiren Dede, şöyle konuştu:

"İçeri kadar giriyorlar, bazen camın önüne çıkıyorlar. Biz de onları besliyoruz, bakıyoruz. Yoğun kar olduğundan dolayı fare ve benzeri yiyecek bulamıyorlar. Bazen yolun kenarına çıkıp sürücülerden de ekmek alıyorlar. Elimizden geldiği kadar bakıyoruz."

Kaynak: AA / Günay Nuh
