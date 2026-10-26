Karayolları bültenine göre Trabzon-Rize yolunda tünel bakımı 17.00'ye kadar sürüyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşakları 0-3. kilometrelerinde İstanbul-Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-3. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Nazilli-Kuyucak kavşakları 4-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerinde Mezarlık-Otoyol Bağlantısı kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Balya-Yenice yolunun 9-10. kilometrelerinde Tarihi Müstecap Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Elazığ yolunun 69-70. kilometrelerindeki Handere-3 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Rize il sınırı-Rize-Pazar yolunun 48-50. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Pazar-Rize yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA