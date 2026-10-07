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Karayolları bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nda sağ ve emniyet şeridi kapatıldı

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Karayolları bültenine göre yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nda sağ ve emniyet şeridi kapatılırken, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir- Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki Kesişim-4 Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Niğde yönünden devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 39-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Ankara yolunun ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi kesimi 36-41. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İznik-Mekece yolunun 8-10. kilometreleri ile İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometreleri ile Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Gümüşhane yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü 1 ve 2, Elceğiz, Uluköy, Özkürtün ve Taşlıca tünelleri ile yaklaşımlarında yapılan çalışmalar sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA
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