Karayolları bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nda sağ ve emniyet şeridi kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir- Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki Kesişim-4 Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Niğde yönünden devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 39-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Ankara yolunun ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi kesimi 36-41. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İznik-Mekece yolunun 8-10. kilometreleri ile İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometreleri ile Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Gümüşhane yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü 1 ve 2, Elceğiz, Uluköy, Özkürtün ve Taşlıca tünelleri ile yaklaşımlarında yapılan çalışmalar sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA