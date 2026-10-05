Karayolları bültenine göre bakım çalışmaları süren yollarda sürücüler yavaş gitmeli

Karayolları bültenine göre bakım çalışmaları süren yollarda sürücüler yavaş gitmeliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karayolları bültenine göre bakım ve yapım çalışmaları süren kesimlerde sürücüler yavaş gitmeli, trafik işaretlerine uymalı. Anadolu Otoyolu'nda ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanırken İzmir Çevre Otoyolu'nda 22.00-05.00 çalışmalarında orta ve sol şeritler kapatılıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nda güney platformun Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi-Fahrettin Altay kavşak kollarında 22.00-05.00 saatlerindeki çalışmalar sebebiyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresi ile Antalya-Alanya yolunun 62-64. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Balıkesir-Güneybatı Çevre Yolu'nun 32-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.