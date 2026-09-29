Karayolları, birçok yolda çalışma nedeniyle ulaşımın kontrollü sürdüğünü bildirdi

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Yenifoça istikameti 4-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'ndaki üstyapı ve Kırıkkale-Çorum il sınırı-Çorum yolunun 34. kilometresindeki fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki üstyapı çalışması sebebiyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerinde bulunan 10 tünel ve yaklaşımlarında görüntü sistemlerinin bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten, Antalya-Alanya yolunun 62- 64. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerinde (Kemikli rampası) yol yapım çalışmaları sebebiyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma bölünmüş yolun diğer istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA