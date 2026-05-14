Karayel Hücumbotları, EFES-2026 Tatbikatı'nda İlk Kez Eğitimde Kullanıldı

1) KARAYEL HÜCUMBOTLARI, EFES-2026 TATBİKATI'NDA İLK KEZ EĞİTİMDE KULLANILDI

İZMİR'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, 17 kişilik karinalı hücumbot Karayel ile ilk kez iniş, biniş ve su üzerinde emniyetli ilerleyiş seyir kuralları eğitimi gerçekleştirildi.

İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, 17 kişilik karinalı hücumbotu Karayel ile ilk kez eğitim seyir kuralları eğitimi yapıldı. Seferihisar Bahadır Adası'nda gerçekleştirilen Karayel ile operasyonel bot harekatı eğitimine, amfibi deniz piyadeleri ile mürettebatın da aralarında bulunduğu 34 personel katıldı. Katılan her iki Karayel hücumbotunda 15 amfibi deniz piyadesi, 2 bot mürettebatı olmak üzere 17 personel yer aldı. Karayel hücumbotunda, biniş ve iniş, su üzerinde emniyetli ilerleyiş için seyir kuralları eğitimi yapıldı. Bu kapsamda bot takım komutanından alınan biniş emri sonrası 15 amfibi deniz piyadesi Karayel hücumbotuna bindi. İkinci emrin verilmesiyle botlar belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdikten sonra yeniden iskeleye döndü.

'SAATTE 60 KNOT SÜRAT YAPIYOR'

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel hücumbotlarının 2025 Aralık ayından itibaren TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunduğu belirtildi. Karayel hücumbotunun yüksek hareket sığasına sahip, yüksek hızlarda intikal edebilen, ani manevra kabiliyetine, yüksek dalga mukavemetine ve kısmi balistik korumaya sahip olduğu ifade edildi. Bu özellikleriyle sınıfındaki diğer botlardan ayrıldığı aktarıldı. Karayel'in, saatte 60 knot sürat yapabilmesiyle dikkat çektiği belirtildi. Karayel hücumbotunun, bot eğitimleri faaliyetleri kapsamında dost kıyıdan düşman kıyıya personel ve malzeme taşımak maksadıyla kullanıldığı belirtildi. Karayel'in ayrıca, amfibi harekatın gerçekleştirilemeyeceği kıyı sahanlıklarına süratli bir şekilde intikal edebildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı