Ereğli'de Yavru Yunus Karaya Vurdu, Güvenlik Görevlisi Kurtardı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büyük dalgalarla karaya vuran yavru yunus, bir tesisin güvenlik sorumlusu Güvenç Karadeniz tarafından kucağa alınarak yeniden denize bırakıldı. Minik yunus, dalgalar arasında gözden kayboldu.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde plajda karaya vuran yavru yunusu, tesisin güvenlik sorumlusu Güvenç Karadeniz kucağına alıp dalgaya rağmen açığa bıraktı.
Olay, öğle saatlerinde Ereğli Plaj tesislerinde meydana geldi. Denize girmenin yasaklandığı kentte, yavru yunus, büyük dalgalarla birlikte karaya vurdu. Yunusu gören görevliler bölgeye gitti. Tesisisin güvenlik sorumlusu Güvenç Karadeniz, suya girip yavru yunusu kucağına aldı. Karadeniz, kumsaldan açığa taşıdığı yavru yunusu suya saldı. Yavru yunus daha sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı