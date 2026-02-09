Haberler

Karatay Belediyespor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu

Güncelleme:
Karatay Belediyespor Kulübü, U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 79 puan toplayarak takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Başkan Hasan Kılca, şampiyonluğu dolayısıyla sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, 81 ilden 323 sporcunun katıldığı müsabakalarda Karatay Belediyespor Kulübü, 79 puan toplayarak takım klasmanında Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Güreş Takımı'nın elde ettiği şampiyonluk dolayısıyla sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Spora ve sporcuya yapılan yatırımların şampiyonluklarla karşılık bulduğunu vurgulayan Kılca, U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Karatay Belediyespor Güreş Takımı'nın Karatay adına gurur verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
