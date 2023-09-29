Karatay Belediyesi Çöp Konteynerlerini Yeniliyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerlerini yeni sistem çöp konteynerleriyle değiştirme çalışması çerçevesinde, 450 adet eski tip çöp konteynerini toplayarak yerine 200 adet kancalı yarı yeraltı ve kancalı yer üstü çöp konteynerinin daha kurulumunu gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi, şehir merkezinde bulunan çöp konteynerlerini yeni sistem çöp konteynerleri ile değiştirme çalışması çerçevesinde 200 adet kancalı yarı yeraltı ve kancalı yer üstü çöp konteynerinin kurulumunu daha gerçekleştirdi. Özellikle görüntü kirliliğinin ve çöp kokusunun önüne geçilmesi amaçlanan çalışma tüm hızıyla sürüyor. Mevcutta 760 adet yeni sistem çöp konteyneri bulunurken, çalışmalar tamamlandığında bu sayı 960'a yükselecek. Yeni konteynerler yer üstü klasik konteynerlere göre daha fazla çöp toplama kapasitesine sahip. Bunun yanı sıra çöp toplama araçları daha az trafikte olacağı için hem trafiğe hem de yakıt tasarrufuna olumlu katkısı olacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm yaşam alanlarındaki temizlik hizmetlerine büyük bir ayrıcalık gösterdiklerini dile getirdi. Başkan Hasan Kılca, "Daha güzel, daha temiz ve yaşanabilir bir Karatay için ilçemize hizmet ediyoruz. Bu çerçevede de klasik çöp konteynerlerinin çevresinde oluşan kirliliği ve kokuyu gidermek adına yer altı ve yer üstü çöp konteyneri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz çöp konteynerlerini yer altına alarak şehir estetiği, çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir çalışmaya imza atıyor. Son olarak 450 adet eski tip çöp konteyneri toplayarak yerine 200 adet kancalı yarı yeraltı ve yer üstü çöp konteynerinin kurulumunu tamamladık. Amacımız çevresiyle, çehresiyle doğası ve tüm değerleriyle bambaşka bir Karatay'ı hep birlikte oluşturabilmek. Sağlıklı hayat şartlarının olmadığı, cadde ve sokakların temizlenmediği, çöplerin alınmadığı bir kent veya ilçede yapılan yatırımların hiçbir anlamı ve kıymeti olmaz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz çöpleri konteynerlerinin içine atmaları. Çevremizi hep birlikte temiz tutalım. Temizlik işleri çalışanlarımız yoğun mesai harcıyorlar. Bizler de hızla eksiklikleri gidermek adına çalışıyoruz ve bu istikamette de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA