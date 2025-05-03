Karasu Sahilinde Roket Motoru Bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde roket motoru olduğuna inanılan bir cisim bulundu. Yetkililere bildirilen durum sonrası Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı ve cismin yabancı menşeli olduğu tespit edildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde roket motoru olduğu değerlendirilen cisim bulundu.
Camitepe Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde sahilde bir cisim olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İlk incelemeye göre, cismin yabancı menşeli roket motoru olduğu tespit edildi.
Ekipler, patlayıcı madde olmadığı belirlenen roket motorunu denizden çıkardı.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel