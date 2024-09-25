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Karasu Sahilinde Kıyı Erozyonu Tehdidi: Karadeniz Kıyıyı Parça Parça Yutuyor

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonu giderek artıyor. Karadeniz'in dalgaları, sahil boyunca 50 metre kadar içeriye girerek 3 metrelik falezler oluşturdu. Yerel halk, erozyonun etkilerini ve kaybolan kumları gündeme getirerek önlem talep ediyor.

Karasu sahilinde kıyı erozyonu tehdidi: Karadeniz Karasu'yu parça parça yutuyor

Erozyonun boyutu insan boyuna ulaştı: Bölge böyle görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinin sahil kesiminde devam eden kıyı erozyonu etkisini artırdı. Karadeniz'in dalgaları, yaklaşık 50 metre kadar içeriye girerek Sahil Park önünde 3 metrelik falezler oluşturdu. Erozyon, 200 metrelik sahil hattında etkili olmaya başladı. Bölge havadan dron ile de görüntülendi.

Karasu sahili, bu yıl da kıyı erozyonunun tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Sahil Park önünde etkili olmaya başlayan erozyon, yaklaşık 200 metrelik alanı olumsuz etkiledi. Karadeniz'in dalgaları, sahilde 50 metre kadar içeriye girerek Sahil Park önünde 3 metrelik falezlerin oluşmasına sebep oldu. İnsan boyunu aşan kıyı erozyonunun yaşandığı bölge havadan da görüntülendi.

"Neredeyse kumsalımız kalmadı"

Kıyı erozyonunu gören vatandaşlar da sahilde önlem alınmasını istedi. Eda Damar, "Eski zamanlarda çok fazla kumsalımız vardı. Metrelerce, ayaklarımız yanardı, yürüyemezdik. Maalesef liman olduktan sonra çok üzücü erozyon yaşıyoruz. Neredeyse kumsalımız kalmadı. Kumsalımız dillere destan, birçok yerde bulunmayan kuma sahibiz. Son yıllarda kumsal kalmadı" dedi.

"Önceki halinden eser yok"

Kübra Özoğlu ise, "Ben, sahilin 17 sene önceki halini biliyorum. Tesis ve denizin üzerinde lokanta vardı. Ne tesis kaldı ne kum kaldı. Önceki halinden bir tanesi yok. Her sene kum dolduruyorlar, her sene bu kum boşalıyor. Kumun üzerinde ağaçlar vardı, gittiler. Karasu kalmadı" diye konuştu.

Karasu Sahilinde Kıyı Erozyonu Tehdidi: Karadeniz Kıyıyı Parça Parça Yutuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - Güncel

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