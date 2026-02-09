Haberler

Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde hareketsiz yatan kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek inceleme başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

