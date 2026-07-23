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Sakarya'da denize girişler yasaklandı

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Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sahillerde kırmızı bayrak çekilerek uyarı yapılıyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Üç ilçedeki sahillerde olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması sebebiyle, kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar doğrultusunda denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
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