Karasu'da Yeni Sahil Düzenleme Projesi Tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Karasu Yeni Mahalle'de başlattığı sahil düzenleme projesinde altyapı çalışmaları ve zemin düzeltmeleri bitirildi.

Sakarya Nehri'nin ve Karadeniz'le buluştuğu şehirde gün batımının gözlemlenebildiği mahallede geçen mayısta başlatılan "Karasu Sahil Düzenleme Rekreasyon Projesi" tamamlandı.

6 bin 250 metrekare alanda hayata geçirilen projede, yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, gölgelikler, balık tutma alanları, aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, AA muhabirine, Başkan Yusuf Alemdar'ın talimatıyla bu özel lokasyonda vatandaşlar için buluşma noktası inşa ettiklerini belirtti.

Vatandaşların projeden memnun olduğunu dile getiren Burucu, "Projelerimizin devamı da gelecek. Karasu Sahil Park'ta oyun gruplarının bakım tadilatları ve çevre düzenlemesi çalışmalarını da yapmış olduk. Hem vatandaş hem esnafımız oldukça memnun. Her gittiğimizde memnuniyetini dile getiriyorlar." diye konuştu.

Yeni Mahalle'de işletmeci İbrahim Bayraktar, memnun oldukları projenin devamını beklediklerini belirterek, "En azından köprüye kadar sağlı sollu olması, Karasu'ya ve Yeni Mahalle'ye zenginlik, Sakarya'ya büyük bir ayna olacağından eminiz. Esnaf açısından artısı oldu." dedi.

İstanbul'dan gelen Büşra Çolakoğlu, bölgenin yeni haliyle güzelleştiğine değinerek, "En azından çocuklar için bisiklet yollarımız oldu. Ailecek plaj sandalyelerini de alıp gelip termoslarıyla çay içenler de var. Daha elit, daha hoş, daha ferah, daha güzel oldu. Hizmet de çok güzel, esnafımız da çok iyi." ifadelerini kullandı.

Yeni Mahalle'ye balık tutmaya gelen Metin Karakoç, daha önce çevrenin kirli olduğunu ve balık tutmakta zorlandıklarını anlatarak, "Ama Büyükşehir Belediye'miz el attı, Karasu Belediye'mizle. Burayı çok güzel, cennet gibi yer yaptılar. Şu anda balık tutmanın zevkini alıyoruz." dedi.