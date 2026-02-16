Haberler

Sakarya'da kaçak avlanan 850 kilogram kalkan balığına el konuldu

Güncelleme:
Karasu'da yasak olan kalkan avcılığı nedeniyle 5 kişiye toplam 905 bin lira ceza uygulanırken, 850 kilogram kalkan balığına el konuldu. Denetimler, Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Karasu'da yasal sınırın üzerinde kalkan avlayan 5 kişiye 905 bin lira ceza uygulanırken, 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.

Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilçede yasak avcılığa ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, dip trolü avcılığında yasal sınır olan yüzde 30 kalkan kotasını aştığı tespit edilen teknede incelemelerde ele geçirilen 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.

Teknede bulunan 5 kişiye toplam 905 bin 311 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
