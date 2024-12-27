Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında 2. gün! Duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
'Düzeltme' beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Milyonların ek zam beklentisi bu kararla son buldu
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın

Karasu'da Yangın: Tarım Araçları Kullanılamaz Hale Geldi

Karasu'da Yangın: Tarım Araçları Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir malzeme kulübesinde çıkan yangın, traktör ve çeşitli tarım araçlarının yanmasına neden oldu. Yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde malzeme kulübesinde çıkan yangında traktör ve bazı tarım araçları kullanılamaz hale geldi.

Yassıgeçit Mahallesi'nde Mahir Y'ye ait evin yanında bulunan malzeme kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören mahalle sakinleri, yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, traktör, fındık toplama makinesi, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, tırpan motoru ve birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
img

İstanbul ve 10 il için alarm verildi! Çok kuvvetli olacak
img

Binali Yıldırım'dan CHP'li belediye başkanına övgü
img

İkinci el araç alacaklar dikkat! Artık zorunlu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan uçağını kim düşürdü? Rusya'dan iddialara ilk yanıt
Dünyanın gözü Rusya'nın üstünde! İddialara ilk yanıt
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
Yatırımcılar artık onu satın alıyor
Yeni dil öğrenmeye bile başladı: Barış Alper Yılmaz hakkında bomba gelişme
Transfer olacağı ülkenin dilini bile öğrenmeye başladı
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı

Son Dakika Haberleri

MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim giydi? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı? 27 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.