Karasu'da Yangın: Tarım Araçları Kullanılamaz Hale Geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde malzeme kulübesinde çıkan yangında traktör ve bazı tarım araçları kullanılamaz hale geldi.

Yassıgeçit Mahallesi'nde Mahir Y'ye ait evin yanında bulunan malzeme kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören mahalle sakinleri, yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, traktör, fındık toplama makinesi, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, tırpan motoru ve birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.