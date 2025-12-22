Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Haberler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 24 yaşındaki M.O. isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 19 gram sentetik uyuşturucu madde ile hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.O'yu (24) gözaltına aldı.

Ekiplerce evde yapılan aramada, 19 gram sentetik uyuşturucu madde, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
