Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.O'yu (24) gözaltına aldı.
Ekiplerce evde yapılan aramada, 19 gram sentetik uyuşturucu madde, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel