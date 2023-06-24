Üye Girişi
Haberler
Karasu'da traktör devrildi: 1 ölü

Karasu'da traktör devrildi: 1 ölü

Güncel Haberler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü Osman Şahin hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Osman Şahin (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Karasu'nun Karapınar Mahallesi, Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Osman Şahin yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Şahin devrilen traktörün altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Osman Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Osman Şahin Çiftlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title