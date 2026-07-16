Sakarya'da otomobille çarpışan tır devrildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası tır devrildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adapazarı-Karasu yolu Üçyol Kavşağında A.A. (45) idaresindeki 54 AAK 247 plakalı tırla A.H.E. (22) yönetimindeki 26 AJE 950 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır yol kenarına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.H.E, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün