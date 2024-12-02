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Tekne faciası: Baba boğuldu, oğul yüzerek kurtuldu

Tekne faciası: Baba boğuldu, oğul yüzerek kurtuldu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir tekne, dalgaların etkisiyle alabora oldu. Baba Erol Çiftçi boğulurken, oğlu Okan Çiftçi yüzerek kurtulmayı başardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Haralomba mevkisinde Erol Çiftçi, oğlu Okan Çiftçi ile birlikte balık tutmak için 4 metrelik tekneyle denize açıldı. Tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı, baba ve oğlu denize düştü. Erol Çiftçi dalgalara kapılırken, oğlu ise yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 15 dakika dalgalarla boğuşan Erol Çiftçi, daha sonra kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Ekipler, Erol Çiftçi'yi sudan çıkardı. Çiftçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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