Sakarya'da 1 kişinin aracında ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişinin aracında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ve yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişinin silahla vurulmuş halde aracında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yeni Mahalle 7. Cadde'de 11 Şubat'ta gece saatlerinde Sakarya Nehri kenarında aracın içinde Zafer Şeyban'ın (47) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö, Y.T, H.S, A.Ö, M.A.D, A.B. K.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.Ö. ve Y.T, tutuklandı, A.B. ve K.Ş. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheliler M.A.D, A.Ö. ve H.S. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
