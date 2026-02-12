Haberler

Sakarya'nın Karasu sahilinde riskli alanda bulunan yapılar yıkıldı

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı kararıyla riskli ilan edilen sahil şeridindeki binaların yıkımına başlandı. Yenimahalle, Aşağıaziziye ve Aşağıincilli mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahil şeridindeki 3 mahallede riskli ilan edilen alanlarda yıkım çalışması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Yenimahalle, Aşağıaziziye ve Aşağıincilli mahalleleri sınırlarında bazı alanların riskli ilan edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Karasu Sahil Parkı'nın doğusu ve batısında riskli ilan edilen alanda yer alan binaların yıkılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, zabıta ile elektrik ve doğal gaz şirketi ekiplerince önlem alındı. Ardından ekiplerce yıkım çalışmasına başlandı.

Bazı kişilerin kendi imkanlarıyla yıkım yaptığı görülen bölgede, geriye kalan yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Kolluk kuvvetleri eşliğinde girilen iş yeri ve evlerden çıkarılan eşyalar, güvenli şekilde belediye ekiplerince taşınarak yediemin deposunda emanete alındı.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, gazetecilere, çalışma sonrası tüm sahilin halka açılacağını söyledi.

Uzun süredir emek verdikleri projeyle kimsenin mağdur edilmeyeceğini, arsa takası çalışması için tüm zeminin oluşturularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığına iletildiğini ifade eden Sarı, "İlgili bölgede proje çalışması devam ediyor. Bakanlık yetkilileri, arsa sahiplerine tebligat gönderecek ve uzlaşma yapılacak. Karasu Belediyesi bu projede sahil üzerinde gayri hukuki yapılmış yapıları kaldırmakla görevli. Kış dönemini boş geçirmeden yaz döneminde karmaşa yaşamadan yıkıma başladık. Bazı vatandaşlar da yapılarını kendileri söktü. Arsa ve yapı sahiplerinin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
