Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Telefonundan çektiği kadınlara ait videolar çıkan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalı mahallesinde bulunan plajda meydana geldi. Plaja gelen kadınlar bir kişinin kendilerinin fotoğraflarını çektiklerini fark etti. Kadınlar, fotoğraflarını çektikleri adamın yanına giderken şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı.

TELEFONU ALIP İHBARDA BULUNDULAR

Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kaçması engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çeken kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

BİRÇOK KADINA AİT FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P. de şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.