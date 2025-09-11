Haberler

Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bir plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin telefonunda birçok kadının fotoğrafları bulundu. Kadınlar, polise ihbarda bulundu ve şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Telefonundan çektiği kadınlara ait videolar çıkan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalı mahallesinde bulunan plajda meydana geldi. Plaja gelen kadınlar bir kişinin kendilerinin fotoğraflarını çektiklerini fark etti. Kadınlar, fotoğraflarını çektikleri adamın yanına giderken şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı.

TELEFONU ALIP İHBARDA BULUNDULAR

Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kaçması engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çeken kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

BİRÇOK KADINA AİT FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P. de şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Soruşturma sonrası Manifest, Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı

'Teşhircilik' soruşturması sonrası Manifest'ten sürpriz karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSabri:

magazinci ünlü de olsa özel hayatları abuk subuk harekettleri çekenler resmi doğru bunlar sapık pust fark yok bence ne kadar mantıksız OS varsa bizde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.